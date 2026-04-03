Іран збив вертоліт США, який летів рятувати екіпаж F-15, - ЗМІ
Іран збив американський вертоліт Blackhawk, який летів рятувати членів екіпажу збитого раніше винищувача F-15 США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондентки "Голосу Америки" в Пентагоні Карли Бабб та CNN.
Бабб розповіла, що, згідно з даними її джерела, що над Іраном підбили вертоліт Blackhawk, який був долучений до пошуку пілота F-15.
"Мені повідомили, що за вертольотом Blackhawk тягнувся шлейф диму, коли він сьогодні перетинав кордон з Ірану до південного Іраку", - зазначила вона.
Пізніше вона повідомила, що їй підтвердили збиття вертольоту. Бабб додала, що, за словами представника американської влади, всі члени екіпажу знайдені й перебувають у безпеці.
Ізраїль відклав удари по Ірану
CNN написало, що Ізраїль відклав сьогодні, 3 квітня, частину запланованих ударів по Ірану, щоб не заважати пошуково-рятувальним операціям з розшуку членів екіпажу винищувача F-15.
Згідно з даними двох джерел, Ізраїль також запропонував розвідувальну підтримку пошуково-рятувальним операціям, які, як і раніше, значною мірою проводяться силами США.
Двоє американських чиновників повідомили, що одного з пілотів врятовано і він зараз перебуває на лікуванні. Про долю другого пілота нічого не відомо.
Що передувало
Сьогодні, 3 квітня, Іран вперше за час американської військової кампанії збив винищувач США - F-15 з двома членами екіпажу на борту. Де саме стався інцидент і за яких обставин літак міг бути збитим - поки не уточнюється.
На іранському державному ЗМІ уже оголосили про винагороду за американських пілотів.
Крім того, CNN повідомило, що в Ірані, як і раніше, залишаються тисячі одиниць безпілотників, а саме - приблизно 50% від усього арсеналу. Також цілими залишилися близько половини пускових ракетних установок Тегерану.