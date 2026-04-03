Іран збив вертоліт США, який летів рятувати екіпаж F-15, - ЗМІ

22:06 03.04.2026 Пт
2 хв
Що сталося з екіпажем вертольоту?
aimg Валерій Ульяненко
Іран збив вертоліт США, який летів рятувати екіпаж F-15, - ЗМІ Фото: вертоліт Blackhawk (Getty Images)

Іран збив американський вертоліт Blackhawk, який летів рятувати членів екіпажу збитого раніше винищувача F-15 США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондентки "Голосу Америки" в Пентагоні Карли Бабб та CNN.

Читайте також: WSJ з’ясувало, хто збив три літаки США над Кувейтом

Бабб розповіла, що, згідно з даними її джерела, що над Іраном підбили вертоліт Blackhawk, який був долучений до пошуку пілота F-15.

"Мені повідомили, що за вертольотом Blackhawk тягнувся шлейф диму, коли він сьогодні перетинав кордон з Ірану до південного Іраку", - зазначила вона.

Пізніше вона повідомила, що їй підтвердили збиття вертольоту. Бабб додала, що, за словами представника американської влади, всі члени екіпажу знайдені й перебувають у безпеці.

Ізраїль відклав удари по Ірану

CNN написало, що Ізраїль відклав сьогодні, 3 квітня, частину запланованих ударів по Ірану, щоб не заважати пошуково-рятувальним операціям з розшуку членів екіпажу винищувача F-15.

Згідно з даними двох джерел, Ізраїль також запропонував розвідувальну підтримку пошуково-рятувальним операціям, які, як і раніше, значною мірою проводяться силами США.

Двоє американських чиновників повідомили, що одного з пілотів врятовано і він зараз перебуває на лікуванні. Про долю другого пілота нічого не відомо.

Що передувало

Сьогодні, 3 квітня, Іран вперше за час американської військової кампанії збив винищувач США - F-15 з двома членами екіпажу на борту. Де саме стався інцидент і за яких обставин літак міг бути збитим - поки не уточнюється.

На іранському державному ЗМІ уже оголосили про винагороду за американських пілотів.

Крім того, CNN повідомило, що в Ірані, як і раніше, залишаються тисячі одиниць безпілотників, а саме - приблизно 50% від усього арсеналу. Також цілими залишилися близько половини пускових ракетних установок Тегерану.

Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої