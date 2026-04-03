США втратили другий бойовий літак на Близькому Сході, - NYT

У п’ятницю, 3 квітня, США втратили два бойових літаки в Перській затоці та над Іраном. Про це повідомили двоє американських посадовців на умовах анонімності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Два інциденти за день

Перший інцидент стався зі штурмовиком A-10 Warthog, який розбився поблизу Ормузької протоки. Єдиний пілот, який перебував на борту, був успішно врятований. Обставини падіння поки не розголошуються.

Майже одночасно над Іраном був збитий винищувач F-15E Strike Eagle. Цей літак розрахований на двох членів екіпажу. Одного з них вдалося врятувати, пошуково-рятувальна операція для другого пілота триває.

Що відомо про модель штурмовика

A-10 - це тихохідний штурмовик, створений для підтримки сухопутних військ. Його максимальна швидкість становить близько 700 км/год.

Фото: винищувач А-10 Warthog (flightglobal.com)

Основна зброя літака - 30-мм гармата GAU-8, яка здатна вистрілювати 70 снарядів за секунду. Завдяки здатності довго перебувати над ціллю на малих висотах, штурмовик ефективно уражає катери, бронетехніку та фортифікації.