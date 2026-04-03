Іран досі має значний ракетний потенціал: CNN дізналося оцінку розвідки США

США та Ізраїль уже протягом 5 тижнів щодня атакують Іран. Але попри це, близько половини пускових ракетних установок країни залишилися цілими, а тисячі дронів залишаються в арсеналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вони, як і раніше, сповнені рішучості сіяти справжній хаос у всьому регіоні", - сказало одне з джерел про Іран.

Як пише видання, в оцінку розвідки США можуть бути включені пускові установки, які поки недоступні. Наприклад ті, які зариті під землею через удари, але не знищені.

За словами двох джерел, в Ірані, як і раніше, залишаються тисячі одиниць безпілотників, а саме - приблизно 50% від усього арсеналу.

Також дані розвідки за останні дні показали, що значна частина крилатих ракет берегової оборони Ірану залишилася неушкодженою, що відповідає факту, що США не зосередили свою повітряну кампанію на військових об'єктах на узбережжі, хоча і наносили удари по кораблях.

"Ці ракети є ключовим засобом, що дозволяє Ірану загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці", - пояснює CNN.

Видання додало, що отримані розвіддані дають детальнішу картину про можливості Ірану порівняно із загальними оцінками військової перемоги, які озвучує президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації.