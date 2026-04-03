В Ірані збили американський винищувач F-15, - Аxios

16:31 03.04.2026 Пт
3 хв
За даними джерел, пілотів ще шукають
aimg Олена Чупровська
В Ірані збили американський винищувач F-15, - Аxios Фото: Іран нібито збив американський F-15: що відомо про долю двох пілотів (Getty Images)

Є дані, що Іран нібито вперше за час американської військової кампанії збив винищувач США - F-15 з двома членами екіпажу на борту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios, про це заявили іранські ЗМІ та джерало, знайоме із ситуацією.

Читайте також: WSJ з’ясувало, хто збив три літаки США над Кувейтом

Оновлено о 20:00

За даними CBS News, США вдалося евакуювати одного члена екіпажу з винищувача F-15E, який був збитий над Іраном. Літак розрахований на двох осіб, пошуки другого пілота не припиняються.

Що сталося

Іранські медіа оприлюднили фотографії та відео, на яких нібито видно фрагменти збитого літака й одне з катапультних крісел. За зображеннями, йдеться про американський винищувач F-15.

Де саме стався інцидент і за яких обставин літак міг бути збитим - поки не уточнюється.

Два пілоти зникли

За наявними даними, на місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Долі двох членів екіпажу наразі невідомо.

Перший випадок з початку війни

Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли американський літак збитий ворожим вогнем з початку воєнних дій.

Американські військові та Білий дім на запити Axios щодо коментарів не відреагували.

На іранському державному ЗМІ уже оголосили про винагороду за американських пілотів.

Довідка: що відомо про винищувач F-15

В Ірані збили американський винищувач F-15, - Аxios

Фото: Іран заявив про перший збитий американський літак з початку конфлікту (Getty Images)

F-15 Eagle - американський надзвуковий винищувач компанії McDonnell Douglas (нині Boeing), прийнятий на озброєння у 1976 році. Розроблявся як літак завоювання переваги у повітрі.

Розвиває швидкість до 2,5 Маха - близько 2 650 км/год. Стеля польоту - до 20 000 метрів. Базова версія одномісна, модифікація F-15E Strike Eagle - двомісна, призначена для ударів по наземних цілях.

Один із найефективніших винищувачів в історії авіації. Понад 100 підтверджених збиттів у повітряних боях - і жодної власної втрати від ворожого літака.

Нагадаємо, США підтвердили втрату трьох винищувачів F-15E над Кувейтом під час операції "Епічна лють".

За даними Центрального командування США, літаки, найімовірніше, були знищені "дружнім вогнем" - системами ППО союзників. Усі члени екіпажів вижили та були доставлені до лікарень.

Ізраїльський винищувач F-35 на початку березня вперше в історії збив пілотований літак ворога - іранський навчально-бойовий Як-130. Про це повідомила армія Ізраїлю. Раніше F-35 ніколи не застосовувався у повітряних боях проти пілотованих цілей.

Також РБК-Україна писало, що 8 березня ізраїльські ВПС завдали удару по аеродрому в Ірані, де базувались винищувачі F-14 американського виробництва.

Ці літаки були передані Ірану ще до Ісламської революції 1979 року і досі перебувають на озброєнні іранських повітряних сил.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
