Трамп впервые сделал заявление по поводу сбитого Ираном истребителя F-15

23:05 03.04.2026 Пт
Повлияет ли сбитый самолет на переговоры между Вашингтоном и Тегераном?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал сбитие Ираном американского истребителя F-15. Он подчеркнул, что это не повлияет на переговоры с Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBCnews.

Читайте также: США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT

Трамп отказался обсуждать подробности поисково-спасательных работ, продолжающихся в Иране после сбития американского истребителя.

В то же время президент США выразил разочарование по поводу некоторых сообщений в СМИ, освещающих военную операцию.

Кроме того, Трамп ответил на вопрос о том, повлияет ли инцидент с американским самолетом на любые переговоры с Ираном.

"Нет, совсем нет. Нет, это война. Мы на войне", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, 3 апреля Иран впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.

На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.

Позже Иран сбил вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15. Согласно данным американских властей, все члены экипажа вертолета найдены и находятся в безопасности.

Кроме того, CNN сообщило, что в Иране остаются тысячи единиц беспилотников, а именно - примерно 50% от всего арсенала. Также неповрежденными остались около половины пусковых ракетных установок Тегерана.

Отметим, накануне Министерство обороны США решило удвоить количество штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке. В регион отправили 18 дополнительных самолетов, которые присоединились к около десятка уже имеющихся, - общее количество достигло 30.

