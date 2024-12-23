Трамп висловивсь про зустріч з Путіним, а ЄС готує нові санкції проти РФ: новини за вихідні

Трамп може зустрітись з Путіним

Новообраний презент США Дональд Трамп планує зустрітись з Путіним. Цей крок нібито направлений на швидше завершення війни Росії проти України.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, - це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, минулого місяця видання The Washington Post писало, що після проведення виборів у США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова нібито відбулася 7 листопада.

При цьому в Кремлі заперечують, що Путін розмовляв із Трампом після виборів. Днями Путін особисто заперечив розмову з Трампом. Проте заявив, що готовий до зустрічі.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти Росії. Його хочуть ухвалити до третьої річниці вторгнення РФ в Україну.

Зауважимо, що 15 грудня Європейський Союз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

Зокрема, ЄС ввів санкції проти російського тіньового флоту, військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

У Байдена зробили заяву щодо вступу України в НАТО

Член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій.

"5 стаття (НАТО, - ред.) - найнадійніша, найбезпечніша форма гарантій, яку держави можуть мати", - зазначив він.

Росія приховує втрати серед солдатів КНДР

Нещадно війська КНДР почали брати участь у бойових діях проти України. Однак Росія намагається приховати присутність північнокорейських солдатів, видаючи їм несправжні документи.

Військові зазначили, що у військових квитках кількох ліквідованих військових з КНДР немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіка Тува - батьківщина колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Однак ще більш важливий момент, який видає військових з КНДР - це їх підпис.

Папа Римський помолився за "різдвяне перемир'я" по всьому світу

За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.

Однак у неділю перед Різдвом Папа Римський Франциск згадав про Україну. Під час молитви він закликав світ до "різдвяного перемир'я".

На Прикарпатті сталась ДТП

У неділю, 22 грудня, поблизу села Лоєва на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса.

Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей. Крім того, серед постраждалих дитина.

Детальніше по нещасний випадок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

"Азов" відбив масований штурм росіян

Військові пояснили, що щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.

"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів", - повідомили в "Азові"

Росія знову лякає "потужним ударом"

Російські окупанти знову залякують українців "потужним ударом". Однак Центр протидії дезінформації нагадав, що небезпека триває щоденно вже більш як два роки, а РФ не попереджає про удари.

"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - зауважили в центрі.

Водночас українцям наголосили, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.