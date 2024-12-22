"Азов" відбив масований штурм росіян. Ворог атакував навіть на самокатах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів. Усі види російського транспорту, а також їхнє знищення - зафіксовані на відео", - повідомили в "Азові"

За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.

Військові пояснили, що щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.

Нагадаємо, що влітку цього року бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання.

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