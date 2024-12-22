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"Азов" відбив масований штурм росіян. Ворог атакував навіть на самокатах

Україна, Неділя 22 грудня 2024 19:27
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"Азов" відбив масований штурм росіян. Ворог атакував навіть на самокатах Фото: "Азов" розповів про втрати росіян під час штурму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові відбили масштабний штурм російських окупантів. Ворог втратив машини, техніку та понад 60 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Військові пояснили, що щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.

За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.

"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів. Усі види російського транспорту, а також їхнє знищення - зафіксовані на відео", - повідомили в "Азові"

Загалом відомо, що українські військові знищили:

  • 5 одиниць броньованої техніки,
  • 8 одиниць автотранспорту,
  • ліквідовано 63 росіян,
  • три покинуті електросамокати.

Нагадаємо, що влітку цього року бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання.

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