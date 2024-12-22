"Азов" відбив масований штурм росіян. Ворог атакував навіть на самокатах
Військові відбили масштабний штурм російських окупантів. Ворог втратив машини, техніку та понад 60 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
Військові пояснили, що щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.
За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.
"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів. Усі види російського транспорту, а також їхнє знищення - зафіксовані на відео", - повідомили в "Азові"
Загалом відомо, що українські військові знищили:
- 5 одиниць броньованої техніки,
- 8 одиниць автотранспорту,
- ліквідовано 63 росіян,
- три покинуті електросамокати.
Нагадаємо, що влітку цього року бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.