"Сварщики" та "кровельщики". ССО розповіли, як Росія приховує втрати серед солдатів КНДР

Нещадно війська КНДР почали приймати участь у бойових діях проти України. Однак Росія намагається приховати присутність північнокорейських солдатів, видаючи їм несправжні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил Спеціальних Операцій ЗС України.

Як повідомляють військові, оператори ССО ліквідували ще трьох військових з КНДР в Курській області, заволоділи їхніми документами і вже встановили справжні імена.

"За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що у цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіка Тува - батьківщина колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Однак ще більш важливий момент, який видає військових з КНДР - це їх підпис.

"Найцікавіше - підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - пишуть військові.

У ССО додали, що цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, щоб приховати своє втрати на полі бою, а також приховати присутність іноземних військ.

З фотографіями ліквідованих солдатів КНДР можете ознайомитись за цим посиланням.