Трамп: Путін хоче зустрітись, маємо дочекатись цього, але закінчити війну
Новообраний презент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Цей крок нібито направлений на швидше завершення війни Росії проти України.
Про це заявило РБК-Україна з посиланням на заяву новообраного американського президента США.
"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, - це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну", - наголосив Трамп.
Він зауважив, що війна, що триває наразі, жахлива. Водночас, за словами Трампа, такого б нібито не сталось, якби він був президентом.
"Ця війна жахлива, жахлива. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було", - наголосив він.
Розмова Трампа і Путіна
Нагадаємо, минулого місяця видання The Washington Post писало, що після проведення виборів у США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова нібито відбулася 7 листопада.
За словами джерел, республіканець під час розмови порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні.
При цьому в Кремлі заперечують, що Путін розмовляв із Трампом після виборів.
Сам Трамп також заявляє, що у нього не було розмови з Путіним. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.
Зауважимо, що днями Путін особисто заперечив розмову з Трампом. Проте заявив, що готовий до зустрічі.
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