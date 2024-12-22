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Трамп: Путін хоче зустрітись, маємо дочекатись цього, але закінчити війну

Україна, Неділя 22 грудня 2024 20:32
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Трамп: Путін хоче зустрітись, маємо дочекатись цього, але закінчити війну Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний презент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Цей крок нібито направлений на швидше завершення війни Росії проти України.

Про це заявило РБК-Україна з посиланням на заяву новообраного американського президента США.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, - це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну", - наголосив Трамп.

Він зауважив, що війна, що триває наразі, жахлива. Водночас, за словами Трампа, такого б нібито не сталось, якби він був президентом.

"Ця війна жахлива, жахлива. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було", - наголосив він.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого місяця видання The Washington Post писало, що після проведення виборів у США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Розмова нібито відбулася 7 листопада.

За словами джерел, республіканець під час розмови порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні.

При цьому в Кремлі заперечують, що Путін розмовляв із Трампом після виборів.

Сам Трамп також заявляє, що у нього не було розмови з Путіним. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.

Зауважимо, що днями Путін особисто заперечив розмову з Трампом. Проте заявив, що готовий до зустрічі.

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