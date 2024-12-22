Росія знову лякає "потужним ударом". В ЦПД звернулись до українців
Російські окупанти знову залякують українців "потужним ударом". Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно вже більш як два роки, а РФ не попереджає про удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
В ЦПД пояснили, що російська-пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару" по українських "колцентрах" і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.
"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - зауважили в центрі.
Центр протидії дезінформації нагадав, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.
"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", - додали в центрі.
Фейки про російські обстріли
Нагадаємо, що минулого місяця Посольство США у Києві тимчасово закривали. Це відбулось після повідомлення про можливу "серйозну атаку" на Україну 20 листопада.
Про тимчасове закриття своїх посольств у Києві тоді також оголосили Іспанія та Італія, пославшись на погрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на розповсюдження в Україні повідомлень про загрозу серйозної атаки. Глава держави підкреслив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.
Тим часом МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".
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