Росія знову лякає "потужним ударом". В ЦПД звернулись до українців

Російські окупанти знову залякують українців "потужним ударом". Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно вже більш як два роки, а РФ не попереджає про удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

В ЦПД пояснили, що російська-пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару" по українських "колцентрах" і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.

"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - зауважили в центрі.

Центр протидії дезінформації нагадав, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.

"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", - додали в центрі.