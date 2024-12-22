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Росія знову лякає "потужним ударом". В ЦПД звернулись до українців

Україна, Неділя 22 грудня 2024 20:27
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Росія знову лякає "потужним ударом". В ЦПД звернулись до українців Фото: Росія знову лякає "потужним ударом" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти знову залякують українців "потужним ударом". Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно вже більш як два роки, а РФ не попереджає про удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В ЦПД пояснили, що російська-пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару" по українських "колцентрах" і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.

"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - зауважили в центрі.

Центр протидії дезінформації нагадав, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.

"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", - додали в центрі.

Фейки про російські обстріли

Нагадаємо, що минулого місяця Посольство США у Києві тимчасово закривали. Це відбулось після повідомлення про можливу "серйозну атаку" на Україну 20 листопада.

Про тимчасове закриття своїх посольств у Києві тоді також оголосили Іспанія та Італія, пославшись на погрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на розповсюдження в Україні повідомлень про загрозу серйозної атаки. Глава держави підкреслив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.

Тим часом МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".

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