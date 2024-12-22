Папа Римський помолився за "різдвяне перемир'я" по всьому світу

В неділю перед Різдвом Папа Римський Франциск згадав про Україну. Під час молитви він закликав світ до "різдвяного перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом", - сказав він.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі ", - закликав Папа Римський,

Скандальні висловлювання Папи Римського

За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.

Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.

Однак днями Папа Римський знову потрапив в скандал. Цього разу він назвав росіян та українців "двоюрідними братами".

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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