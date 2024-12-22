Радник Байдена: за припиненням бойових дій може слідувати членство України в НАТО
Членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій. П'ята стаття НАТО стала б для України найвищою гарантією безпеки.
Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телемарафону.
"Я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. 5 стаття - найнадійніша, найбезпечніша форма гарантій, яку держави можуть мати. Її отримати - життєво важливо для України", - наголосив Карпентер.
Однак він зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні гаряча фаза війни.
"Отже, як я це бачу. Коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України", - наголосив він.
Водночас він зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз.
"Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме цю концепцію (миротворчу місію в Україні як гарантію безпеки - ред.). Тож, як на мене, наявність кількох країн ЄС, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс", - підкреслив радник.
Миротворча місія в Україні
Зауважимо, що обговорення перспектив миротворчої місії в Україні тривають. Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував розглянути можливість розміщення європейських військових у разі замороження конфлікту.
В Італії наголосили, що італійські військові можуть долучитися до такої місії лише після завершення бойових дій. Міністерство оборони та МЗС країни підкреслили важливість надання Україні надійних гарантій безпеки.
Тим часом агентство Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.
Згодом український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції щодо відправки миротворців. Київ закликає партнерів доєднуватись до цих зусиль.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.