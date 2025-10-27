Трамп відповів, чи має Євросоюз використати активи РФ для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня.

Журналісти ж запитали у Трампа, що він думає з цього приводу. На це президент США заявив, що не бере участі в обговоренні можливого використання заморожених російських активів в ЄС для надання допомоги Україні.

"Ви повинні запитати про це ЄС, я в це не залучений", - сказав він журналістам.

Також він прокоментував ймовірність запровадження додаткових санкцій проти Росії.

"Ви побачите", - заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, днями Трамп запровадив санкції проти ключових російський нафтовий компані, намагаючись змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.

Заморожені активи

Також варто нагадати, що надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Цікаво, що Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший тримач заморожених активів Росії. Однак офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.

Згідно з оцінкою МВФ, обсяг заморожених російських активів у 2024-2025 роках орієнтовно перевищує 300-350 млрд доларів.

Варто зауважити, що для України це рішення не критичне, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні покриті. Але лідери ЄС підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії.