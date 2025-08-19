Трамп теж відкинув ідею Путіна провести тристоронню зустріч у Москві, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, як і президент України Володимир Зеленський, відмовився від пропозиції російського диктатора Володимира Путіна провести тристоронню зустріч у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Європейські лідери були шоковані таким сценарієм, але Трамп ввічливо відмовив Путіну", - сказав він.

Під час телефонної розмови Трампа з Путіним 18 серпня останній запропонував американському лідеру можливість провести тристоронню зустріч у Москві. Свідками цієї пропозиції стали європейські лідери, розповів виданню високопоставлений європейський дипломат.

Зазначимо, що під час цієї ж розмови Путін запропонував провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Проте український лідер моментально відмовився від путінської пропозиції.

Можливо, що саме після цього Кремль різко змінив свою позицію. За даними ЗМІ, якщо раніше Москва розглядала проведення тристоронньої зустрічі, то зараз Путін вимагає переговорів виключно із Зеленським, без присутності там Трампа.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі у Білому домі 18 серпня Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів. Росія виступила за двосторонній формат зустрічі. Потім, ймовірно, може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна.

Можливими місцями зустрічі Зеленського і Путіна можуть стати Женева або Угорщина. У Швейцарії вже заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.