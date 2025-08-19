Без Трампа. Путін наполягає на особистій зустрічі із Зеленським, - Politico

Російський диктатор Володимир Путін наполягає на особистій зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Участь у переговорах американського лідера Дональда Трампа він відкидає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами співрозмовника видання, команда Трампа "вже почала над цим працювати". Підготовкою зустрічі займається спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Як розповів чиновник Білого дому, коли Трамп зателефонував, щоб запропонувати свою присутність на зустрічі між Зеленським та російським диктатором, Путін сказав: "Вам не потрібно приходити. Я хочу побачити його віч-на-віч".

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

А вже 18 серпня до Вашингтону прибув президент України Володимир Зеленський, де провів переговори з Трампом і європейськими лідерами в Білому домі.

Після переговорів Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про новий раунд переговорів на рівні глав держав.

У Москві виступали за двосторонній формат переговорів. Водночас згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.

Також, за інформацією ЗМІ, Путін запропонував Зеленському провести зустріч у Москві, однак український президент відмовився.

Водночас, за словами Трампа, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями.