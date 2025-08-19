В Швейцарії готові прийняти зустріч глав України та РФ: обіцяють Путіну "імунітет" від МКС
Швейцарія готова прийняти тристоронню зустріч президента України Володимира Зеленського, та російського диктатора Володимира Путіна. Останньому обіцяють імунітет від кримінального переслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час пресконференції зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні підтвердив, що Женева "більш ніж готова" прийняти саміт між Росією та Україною. Міністр заявив, що Швейцарія має великий досвід у сфері дипломатії.
"Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу", - сказав він.
За словами Кассіса, Росія в курсі готовності Швейцарії, в тому числі про це повідомили російському голові МЗС Сергію Лаврову. Кассіс також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, які підтримали Швейцарію.
Головне - Кассіс пообіцяв, що Швейцарія надасть російському диктатору "імунітет" від переслідувань з боку Міжнародного кримінального суду, якщо він "приїде на мирну конференцію".
Ордер на арешт Путіна
17 березня 2023 року Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Підозра стосується незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій до Росії.
Ордер зобов'язує усі країни-підписанти Римського статуту, який регулює діяльність МКС, заарештувати російського диктатора, щойно він ступить на їхню територію. На практиці МКС не може забезпечити виконання рішення - наприклад, у 2024 році Монголія, член Римського статуту, не заарештувала Путіна.
Водночас російський диктатор все одно побоюється їздити до більшості країн, що підписували Римський статут, оскільки не виключає, що його дійсно можуть спробувати заарештувати.
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна
Зеленський 18 серпня побував у Вашингтоні для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Там же до обговорення долучилися європейські лідери. Одним із підсумком стала заява Трампа про підготовку тристоронньої зустрічі - він, Зеленський та Путін.
Європейські дипломати розглядають кілька варіантів майданчика для потенційного саміту. Зеленський заявив про готовність долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться. Росія ж традиційно почала висувати якісь умови.