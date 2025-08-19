ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп тоже отверг идею Путина провести трехстороннюю встречу в Москве, - СМИ

США, Вторник 19 августа 2025 21:04
UA EN RU
Трамп тоже отверг идею Путина провести трехстороннюю встречу в Москве, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп, как и президент Украины Владимир Зеленский, отказался от предложения российского диктатора Владимира Путина провести трехстороннюю встречу в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Во время телефонного разговора Трампа с Путиным 18 августа последний предложил американскому лидеру возможность провести трехстороннюю встречу в Москве. Свидетелями этого предложения стали европейские лидеры, рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

"Европейские лидеры были шокированы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину", - сказал он.

Отметим, что во время этого же разговора Путин предложил провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер моментально отказался от путинского предложения.

Возможно, что именно после этого Кремль резко изменил свою позицию. По данным СМИ, если раньше Москва рассматривала проведение трехсторонней встречи, то сейчас Путин требует переговоров исключительно с Зеленским, без присутствия там Трампа.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, что по итогам встречи в Белом доме 18 августа Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров. Россия выступила за двусторонний формат встречи. Затем, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Возможными местами встречи Зеленского и Путина могут стать Женева или Венгрия. В Швейцарии уже заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия