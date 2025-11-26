Трамп про територіальні поступки України: через кілька місяців РФ все одно їх захопить

Президент США Дональд Трамп заявив, що фронт в Україні рухається в одному напрямку. З цієї причини РФ може захопити ті території, передачу яких передбачав початковий мирний план США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час бесіди журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий план США занадто сприятливим для Росії. У відповідь Трамп сказав, що це був не план.

"Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22", - сказав президент США.

Він додав, що багато з пунктів було вирішено і вирішено "дуже вдало".

Також Трампу поставили запитання, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати згідно з початковим документом. У відповідь американський лідер став стверджувати, що фронт в Україні рухається в одному напрямку, і зовсім скоро ті території РФ може захопити військовим шляхом.

"Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією. То що, ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", - сказав Трамп.

Далі він додав, що тривають переговори і "вони намагаються все завершити".

Ймовірно, Трамп мав на увазі, зокрема, територіальне питання, оскільки далі він наголосив, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста.

"Це якось не працює, тож процес довгий і складний. Це дуже сумно, тому що стільки людей гине", - заявив президент США.

Крім того, на думку Трампа, війна в Україні може тривати роками. Однак у РФ набагато більше населення і солдатів, тому лідер США вважає, що якщо Україна зможе укласти угоду, то це буде вигідно для обох сторін.

До слова, Трамп також заявив, що у нього немає дедлайну щодо мирної угоди, хоча раніше він називав 27 листопада крайньою датою.