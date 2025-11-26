Трамп о территориальных уступках Украины: через несколько месяцев РФ все равно их захватит
Президент США Дональд Трамп заявил, что фронт в Украине движется в одном направлении. По этой причине РФ может захватить те территории, передачу которых предусматривал первоначальный мирный план США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе беседы журналисты отметили, что многие республиканцы считали первоначальный план США слишком благоприятным для России. В ответ Трамп сказал, что это был не план.
"Нет, это была просто карта. Это не был план. Это была концепция. А оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и затем вы доходите до 22", - сказал президент США.
Он добавил, что многие из пунктов были решены и решены "очень удачно".
Также Трампу задали вопрос, не слишком ли много украинских территорий требовалось отдать согласно первоначальному документу. В ответ американский лидер стал утверждать, что фронт в Украине двигается в одном направлении, и совсем скоро те территории РФ может захватить военным путем.
"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении. Так что в итоге эта земля в ближайшие пару месяцев может и так быть взята Россией. Так что, вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - сказал Трамп.
Далее он добавил, что идут переговоры и "они пытаются все завершить".
Вероятно, Трамп имел ввиду в том числе территориальный вопрос, поскольку дальше он подчеркнул, что нельзя, чтобы граница проходила через шоссе или центр города.
"Это как-то не работает, так что процесс долгий и сложный. Это очень печально, потому что столько людей погибает", - заявил президент США.
Кроме того, по мнению Трампа, война в Украине может длиться годами. Однако у РФ намного больше населения и солдат, поэтому лидер США считает, что если Украина сможет заключить сделку, то это будет выгодно для обеих сторон.
К слову, Трамп также заявил, что у него нет дедлайна по мирной сделке, хотя ранее он называл 27 ноября крайней датой.
Мирный план США
Напомним, недавно в западных СМИ появился новый мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов и считался как выгодный России.
По этой причине 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украина и Европы, чтобы доработать и сделать документ более выгодным для Киева.
Согласно Financial Times, план был сокращен с 28 до 19 пунктов. Также издание писало, что Украина якобы согласилась сократить свою армию до 800 тысяч человек.
После Женевы США и Украина опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что окончательные детали плана будут согласованы на встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы ОП Андрея Ермака, Зеленский готов как можно скорее встретиться и такая встреча может быть уже 27 ноября.
Накануне Трамп анонсировал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а министр армии США Дэн Дрисколл будет говорить с украинской стороной. Цель - продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.
К слову, с планом США возник скандал. Издание Bloomberg опубликовало расшифровку Уиткоффа с российским посланником Кириллом Дмитриевым, а также Дмитриева с помощником Путина Юрием Ушаковым. Исходя из слива не исключено, что американский план вполне является российским.