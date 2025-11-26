Трамп о территориальных уступках Украины: через несколько месяцев РФ все равно их захватит

Президент США Дональд Трамп заявил, что фронт в Украине движется в одном направлении. По этой причине РФ может захватить те территории, передачу которых предусматривал первоначальный мирный план США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе беседы журналисты отметили, что многие республиканцы считали первоначальный план США слишком благоприятным для России. В ответ Трамп сказал, что это был не план.

"Нет, это была просто карта. Это не был план. Это была концепция. А оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и затем вы доходите до 22", - сказал президент США.

Он добавил, что многие из пунктов были решены и решены "очень удачно".

Также Трампу задали вопрос, не слишком ли много украинских территорий требовалось отдать согласно первоначальному документу. В ответ американский лидер стал утверждать, что фронт в Украине двигается в одном направлении, и совсем скоро те территории РФ может захватить военным путем.

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении. Так что в итоге эта земля в ближайшие пару месяцев может и так быть взята Россией. Так что, вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - сказал Трамп.

Далее он добавил, что идут переговоры и "они пытаются все завершить".

Вероятно, Трамп имел ввиду в том числе территориальный вопрос, поскольку дальше он подчеркнул, что нельзя, чтобы граница проходила через шоссе или центр города.

"Это как-то не работает, так что процесс долгий и сложный. Это очень печально, потому что столько людей погибает", - заявил президент США.

Кроме того, по мнению Трампа, война в Украине может длиться годами. Однако у РФ намного больше населения и солдат, поэтому лидер США считает, что если Украина сможет заключить сделку, то это будет выгодно для обеих сторон.

К слову, Трамп также заявил, что у него нет дедлайна по мирной сделке, хотя ранее он называл 27 ноября крайней датой.