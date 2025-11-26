Віткофф радив РФ, як представити Трампу російські пропозиції щодо миру, - Bloomberg

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф радив помічникові Путіна Юрію Ушакову, як представити президенту США Дональду Трампу російські пропозиції щодо миру в Україні. Ба більше, план узагалі міг бути російським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Злив розмови Віткоффа з Ушаковим

За даними видання, у телефонній розмові від 14 листопада, Віткофф дав Ушакову поради про те, як слід обговорити з Трампом мирне питання щодо України.

Зокрема, рекомендації включали в себе організацію розмови Трампа і глави Кремля Володимира Путіна до того, як президент України Володимир Зеленський прибуде до Білого дому, а також рекомендацію використання угоди щодо Гази як допоміжного засобу.

"Ми склали план Трампа з 20 пунктів, 20 з яких були спрямовані на про, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те ж саме з вами", - сказав Віткофф Ушакову.

Як пише Bloomberg, під час бесіди вперше з'явилася можливість безпосередньо ознайомитися з нещодавньою тактикою Віткоффа на переговорах із РФ і тим, що, вочевидь, лягло в основу мирного плану з 28 пунктів щодо України.

Під час розмови з Ушаковим Віткофф заявив йому, що глибоко поважає Путіна і що він, як він сам говорив Трампу, переконаний, що РФ завжди хотіла мирної угоди.

Спецпредставник Трампа згадав майбутній візит Зеленського і запропонував Путіну поговорити з главою Білого дому перед цією зустріччю.

"Зеленський приїжджає в Білий дім у п'ятницю. Я приїду, тому що вони хочуть, щоб я був там, але думаю, якщо можливо, нам варто поговорити з вашим начальником для п'ятничної зустрічі", - сказав Віткофф.

Далі він запитав Ушакова, чи буде "корисно" Путіну зателефонувати Трампу, на що Віткофф відповів ствердно.

Також він рекомендував Путіну привітати Трампа з мирною угодою щодо Гази і сказати, що Росія його підтримала. Крім того, додати, що РФ поважає президента США як людину, що бореться за мир.

"Тому це буде дійсно гарний вибір. Ось що, по-моєму, було б приголомшливо", - заявив спецпредставник Трампа.

Далі він додав: "Можливо, він (Путін - ред.) скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий план із 20 пунктів із досягнення миру (в Україні - ред.), і це, на нашу думку, може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті для подібних пропозицій".

Ушаков, судячи з усього, прислухався до деяких порад. За його словами, Путін "привітає" і скаже: "Пан Трамп - справжній миротворець".

Зустріч Віткоффа і Дмитрієва та ймовірність, що мирний план США насправді російський

Після того, як Трамп і Путін провели розмову, Віткофф зустрівся незабаром у Маямі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим. Як розповідав представник Кремля в інтерв'ю Axios, він був у Маямі три дні з 24 жовтня.

Згідно з іншим записом, з яким ознайомилося Bloomberg, 29 жовтня Дмитрієв і Ушаков розмовляли телефоном російською мовою й обговорювали, наскільки рішуче Москві слід наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції.

Поки два помічники Путіна розглядали різні варіанти, Ушаков наполягав, щоб у своїх пропозиціях Білому дому РФ запросила "максимум".

Він висловив занепокоєння тим, що США можуть неправильно витлумачити будь-які пропозиції і щось вилучити, а потім заявити про наявність угоди, що поставило б під загрозу завершення переговорів.

Дмитрієв зі свого боку запропонував неофіційно поділитися документом і висловив упевненість, що навіть якщо США не повністю приймуть російську версію, вони принаймні зроблять щось дуже близьке до неї.

Пізніше він запевнив Ушакова, що дотримуватиметься того, що йому сказали сказати, що Ушаков зможе пізніше обговорити документ зі "Стівом".

Bloomberg зазначає, що не змогло точно підтвердити, якими саме пропозиціями РФ поділилася зі США і якою мірою вони вплинули на остаточний план із 28 пунктів.