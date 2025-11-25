Зеленський готовий до зустрічі з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - Єрмак

Український президент Володимир Зеленський готовий якнайшвидше зустрітись з американським колегою Дональдом Трампом для фіналізації мирного плану щодо завершення війни. Це може відбутися вже 27 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив виданню Axios .

"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" - можливо, під час Дня подяки - щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - повідомив він.

За його словами, зустріч президентів двох країн може "надати ваги" мирному плану Трампа і продемонструє Росії його підтримку саме від США.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - наголосив Єрмак.

Зазначимо, День подяки у США цього року святкують 27 листопада. Американський лідер планує відвідати свою резиденцію Мар-а-Лаго у штаті Флорида на свята, і повернутися до Білого Дому ввечері 30 листопада.