Трамп розлютився на Путіна, а Зеленський нібито доручив готуватись до виборів: новини за вихідні

Президент США Дональд Трамп "розлючений" на російського диктатора Володимира Путіна. Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після повного припинення вогню.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Трамп розлючений на Путіна

Західні ЗМІ вчора, 30 березня повідомили, що президент США Дональд Трамп "розлючений" і "дуже злий" на Путіна через заяви про нібито нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.

Він зазначив, що готовий ввести мита на нафту з Російської Федерації

Трамп розлютився після того, як російський диктатор Володимир Путін розкритикував авторитет керівництва президента України Володимира Зеленського, додавши, що коментарі "потрапили не за адресою".

Зеленський доручив організувати вибори

Президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню.

За даними The Economist, вони можуть відбутися вже в липні 2025 року.

В Україні нову пропозицію США щодо копалин порівняли з "довічними репараціями"

За даними The Washington Post , н ова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини з Україною суттєво змінює попередні умови, які були обговорені раніше.

Українські чиновники вказують, що в документі не надаються достатні гарантії безпеки, а також відзначають, що вимоги США про доступ до українських природних ресурсів можуть призвести до нової напруги між країнами.

Один анонімний високопоставлений чиновник сказав, що новий проект угоди виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

До лав ЗСУ за програмою "контракт 18-24" долучилася перша дівчина

Програмою "контракт 18-24" скористалась перша дівчина. Доброволиця стала військовослужбовицею 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

РБК-Україна у своєму матеріалі писало, що відомо про військовослужбовицю.

Україна перейшла на літній час

Цими вихідними Україна перейшла на літній час. У ніч проти 30 березня о 03:00 вся країна перейшла на літній час.

Годинники у країні перевелись на одну годину вперед.

Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області

Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандит".

Детальніше по операцію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Президент Фінляндії запропонував Трампу дедлайн для припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував американському лідеру Дональду Трампу встановити дедлайн для припинення вогню в Україні.

Під час розмови двох лідерів, президент Фінляндії підкреслив Трампу необхідність встановлення чіткої дати для припинення вогню в Україні та назвав три основні причини.

У Києві та області обмежать рух транспорту

Сьогодні, 31 березня, у Києві та області тимчасово обмежать дорожній рух. Водіїв закликають врахувати інформацію при плануванні маршруту.

Тимчасові обмеження на дорожній рух буде введено у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.

Українка підкорила Гран-Прі з художньої гімнастики та стала абсолютною чемпіонкою

Українські гімнастки тріумфально виступили на Гран-Прі в Тьє, здобувши 9 медалей. Водночас гімнастка Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею, виборовши відразу 5 золотих нагород.

Дівчина здобула золото у багатоборстві та всіх окремих видах програми: вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою.