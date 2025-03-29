В Україні нову пропозицію США щодо копалин порівняли з "довічними репараціями", - WP

Нова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини викликала занепокоєння серед українських чиновників. Вони порівняли умови з "довічними репараціями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, н ова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини з Україною суттєво змінює попередні умови, які були обговорені раніше. Українські чиновники вказують, що в документі не надаються достатні гарантії безпеки, а також відзначають, що вимоги США про доступ до українських природних ресурсів можуть призвести до нової напруги між країнами.

Український президент Володимир Зеленський раніше повідомив журналістам, що в його офіс у п'ятницю надійшла нова пропозиція з Вашингтона. Ця пропозиція слідує за попереднім документом, який віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко отримала від міністра фінансів США Скотта Бессента.

Свириденко повідомила, що угода "повністю відрізняється" від попередньої рамкової угоди й включає те, що раніше не обговорювалося.

Видання пише, що раніше цього тижня речник Ради національної безпеки Джеймс Г’юітт заявив , що "угода щодо корисних копалин дає Україні можливість сформувати тривалі економічні відносини зі Сполученими Штатами, які є основою для довгострокової безпеки та миру".

Але, судячи з реакції українських депутатів і чиновників, швидке затвердження малоймовірне.