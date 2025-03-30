Україна перейшла цієї ночі на літній час

Україна у ніч проти 30 березня о 03:00 перейшла на літній час. Годинники у країні переводяться на одну годину вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на постанову уряду "Про порядок обчислення часу на території України".

Зазвичай на території Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Цього року перехід припав саме на ніч з 29 на 30 березня.

Зауважимо, що власникам смартфонів або ж сучасних гаджетів не варто самостійно змінювати час на пристроях, позаяк система має зробити це в автоматичному режимі.

Разом з тим кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну.

Що ж стосується повернення на зимовий час, то воно традиційно відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку. Тоді годинник переводять на годину назад відповідно.

Питання щодо відмови від переведення годинників в Україні

Нагадаємо, в Україні переведення годинників на літній час було впроваджено у 1981 році, коли країна ще була частиною Радянського Союзу. Після здобуття незалежності Україна продовжила переводити годинники. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року, на території країни діє час другого часового поясу (київський час) зі щорічним переведенням годинників:

в останню неділю березня о 3:00 ночі – на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4:00 ночі – на 1 годину назад.

Між тим в Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.

В липні минулого року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.

Додамо, за словами джерел РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.