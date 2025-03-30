Українка підкорила Гран-Прі з художньої гімнастики та стала абсолютною чемпіонкою

Українські гімнастки тріумфально виступили на Гран-Прі в Тьє, здобувши 9 медалей. Гімнастка Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею, виборовши відразу 5 золотих нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Тим часом збірна України у складі Поліни Городничої, Валерії Перемети, Кіри Ширікіної, Надії Юріної, Олександри Ющак і Лейли Юсіфзаде виборола срібну медаль у групових вправах з 5 стрічками.

Гімнастка Поліна Каріка виборола срібну медаль у вправах з обручем, а також здобула дві бронзові нагороди - у багатоборстві та вправах з булавами.

Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею змагань, здобувши золото у багатоборстві та всіх окремих видах програми: вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою.

У французькому Тьє відбувся третій етап Гран-Прі з художньої гімнастики. Україну на змаганнях представляли три спортсменки в індивідуальних виступах та збірна команда в групових вправах.

Зауважимо, що раніше ми детальніше розповідали про Онофрійчук та Каріку.

Варто зауважити, що нещодавно саме цих спортсменок виділила окремо олімпійська призерка, легенда української художньої гімнастики Анна Різатдінова. Про що вона розповіла, можна дізнатись в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нагадаємо, що днями Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дискваліфікувала на тривалий термін колишнього українського гросмейстера Кирила Шевченка за шахрайство.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом збірна України з лижної акробатики вперше в історії виборола срібну медаль у фіналі змішаних командних змагань на ЧС-2025, що проходить у швейцарському Енгадіні.

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