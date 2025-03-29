"Контракт 18-24". До лав ЗСУ долучилася перша дівчина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Її рідні дізналися про рішення дівчини за півтори доби до початку підготовки. Проте Вероніка впевнена - захищати Україну може кожен. І кожна", - наголосили в штабі.

За даними військових, Вероніці 21 рік, вона має медичну освіту, й вирішила стати частиною 72-ї бригади. Дівчина впевнена, що її медичні навички принесуть велику користь у війську.

Генеральний штаб Збройних Сил України розповів про першу дівчину, яка підписала контракт у рамках програми "18-24".

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

У Міноборони пояснили, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.

При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

РБК-Україна вже пояснювало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.

Також ми повідомляли, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.

Зауважимо, що днями Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24". Завдяки цьому ініціатива поширилась на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.

Того ж дня стало відомо, що "контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. РБК-Україна підготувало список бригад.

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