У Києві та області завтра обмежать рух транспорту: в чому причина

Завтра, 31 березня, у Києві та області тимчасово обмежать дорожній рух. Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

Завтра, 31 березня, в Києві та Київській області буде введено тимчасові обмеження на дорожній рух у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.

У цей день також можуть бути обмеження на доступ до окремих територій під час проїзду делегацій.

Мешканців та гостей столиці просять враховувати ці обмеження при плануванні переміщення по місту.