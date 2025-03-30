У Києві та області завтра обмежать рух транспорту: в чому причина
Завтра, 31 березня, у Києві та області тимчасово обмежать дорожній рух. Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
Завтра, 31 березня, в Києві та Київській області буде введено тимчасові обмеження на дорожній рух у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.
У цей день також можуть бути обмеження на доступ до окремих територій під час проїзду делегацій.
Мешканців та гостей столиці просять враховувати ці обмеження при плануванні переміщення по місту.
Управління державної охорони України також зауважило, що враховуючи державну охорону високопосадовців та іноземних делегацій, під час їх візитів в Україні можуть бути тимчасово обмежені рух транспорту та пішоходів.
Водночас управління нагадало, що військові та поліція мають право перекривати вулиці, а також обмежувати доступ до певних територій для забезпечення безпеки.
Нагадаємо, що минулого місяця у Києві обмежили рух транспорту однією з найбільших вулиць.
РБК-Україна повідомляло, що комплекс ремонтних робіт на одній з її ділянок планують завершити до кінця року.
Зауважимо також, що Київ незабаром введе певні обмеження для водіїв. Зміни запрацюють вже з квітня
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