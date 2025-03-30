Президент Фінляндії запропонував Трампу дедлайн для припинення вогню в Україні
Президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував американському лідеру Дональду Трампу встановити дедлайн для припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Під час розмови двох лідерів, президент Фінляндії підкреслив Трампу необхідність встановлення чіткої дати для припинення вогню в Україні.
Він зазначив, що визначення точного дедлайну важливе для досягнення миру, і запропонував 20 квітня як оптимальний час для цього кроку.
За словами Стубба, ця дата була б вдалим часом для повного припинення вогню між Росією та Україною без жодних умов.
"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці", - наголосив президент Фінляндії.
Перемир'я між Росією ат Україною
Зауважимо, що дата 20 квітня вже не вперше згадується як можливий день для повного припинення вогню між Україною та Росією. Раніше, за даними агенції Bloomberg, стало відомо, що США мають намір досягти укладення угоди про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня.
Однак в Білому домі не заперечили, що терміни можуть зміститися.
Україна відреагувала на такі оптимістичні погляди американської сторони. Зокрема експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в коментарі РБК-Україна зауважив, що до 20 квітня президент США Дональд Трамп теоретично міг би досягти тимчасового припинення вогню в Україні.
Однак для забезпечення тривалого миру, на його думку, знадобиться набагато більше часу.
В Офісі президента України також оцінили реальність даного дедлайну.
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