Президент Фінляндії запропонував Трампу дедлайн для припинення вогню в Україні

Під час розмови двох лідерів, президент Фінляндії підкреслив Трампу необхідність встановлення чіткої дати для припинення вогню в Україні.

Він зазначив, що визначення точного дедлайну важливе для досягнення миру, і запропонував 20 квітня як оптимальний час для цього кроку.

За словами Стубба, ця дата була б вдалим часом для повного припинення вогню між Росією та Україною без жодних умов.

"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці", - наголосив президент Фінляндії.