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Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області: деталі від ГУР

Херсон, Неділя 30 березня 2025 11:02
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Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області: деталі від ГУР Фото: партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. Мова йде про РЕБ "Лорандит".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ", - йдеться у повідомленні.

За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандит".

Що відомо про РЕБ "Лорандит"

РП-377ЛА "Лорандит" - російський малогабаритний багатофункціональний комплекс радіоконтролю, пеленгування та придушення РП-377Л і РП-377ЛА «Лорандит», який забезпечує пошук, визначення місцерозташування і радіопридушення радіоелектронних засобів УКХ радіозв'язку.

В залежності від вирішуваних завдань комплекси можуть об'єднуватися в систему з двох і більше комплексів РП-377Л або РП-377ЛА "Лорандит", один з яких виконує функцію пункту управління системою.

Це малогабаритні носимі (возимі) передавачі перешкод РП-377ВМ, призначені для придушення радіокерованих мінно-вибухових пристроїв.

Окупанти використовують "Лорандит" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора.

Ситуація в Херсонській області

За останній час партизани дізналися досить багато нової інформації про ситуацію в лавах окупантів на окупованій частині Херсонської області.

Зокрема, як нещодавно дізнався партизанський рух "АТЕШ", окупанти перекидають ППО та РЕБ із Криму до Херсонської області. Це пов'язано з кількома моментами та панікою в лавах військових.

Крім того, останнім часом у Херсонській області окупанти зазнають значних втрат особового складу. Це пов'язано з навчаннями, які проводить Росія на захоплених островах Дніпра. Як і під час реальних штурмів, керівництво не береже живу силу навіть під час тренувань.

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