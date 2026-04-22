Трамп склав перелік "неслухняних" країн НАТО і планує їх покарати, - Politico

Адміністрація Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - і вже шукає способи покарати тих, хто відмовився підтримати війну з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , про це розповіли три європейські дипломати та чиновник Міністерства оборони США.

Списки "хороших" і "поганих"

Білий дім розробив щось на кшталт переліку "неслухняних і зразкових" країн НАТО. Над ним працювали напередодні візиту генерального секретаря альянсу Марка Рютте до Вашингтона.

План передбачає огляд внесків кожної країни-члена і розподіл їх за рівнями.

"У Білого дому є водночас і непокірна, і приємна газета, тому, гадаю, мислення схоже", - сказав один із дипломатів.

"У Білому домі є список "неслухняних і слухняних", тож, гадаю, тут ідея та сама", - сказав один із дипломатів.

Міністр оборони США Піт Хегсет озвучив цю ідею ще у грудні:

"Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками".

Румунія та Польща, за даними видання, можуть стати головними бенефіціарами. Румунія дозволила США використовувати свою авіабазу імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані. Польща оплачує майже всі витрати на утримання 10 000 американських військовослужбовців на своїй території.

Болгарія також непомітно підтримувала американську логістику на Близькому Сході. Балтійські країни - Литва, Латвія та Естонія - отримали високу оцінку за постійно високий рівень військових витрат.

Іспанія, Франція та Велика Британія, навпаки, або відхилили, або затримали запити США про допомогу під час іранської кампанії.

Що загрожує "поганим" союзникам

Конкретних механізмів покарання поки немає. Але серед варіантів, що розглядаються:

виведення або переміщення американських військ з однієї країни в іншу;

відмова від спільних навчань;

припинення продажу зброї.

"Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ - це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?" - зауважив один із європейських чиновників.

У Білому домі відкрито пригрозили "неслухняним" країнам, які не були поруч з США під час операції "Епічна лють".

"Президент Трамп чітко висловив свою думку щодо цієї несправедливої динаміки, і, як він сказав, Сполучені Штати пам'ятатимуть", - сказала речниця Білого дому Анна Келлі.