У Трампа готують "покарання" для країн, що не допомогли у війні проти Ірану, - Reuters

09:59 24.04.2026 Пт
2 хв
Сполучені Штати можуть зменшити вплив ряду країн на НАТО
aimg Костянтин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У президента США Дональда Трампа продумали кілька варіантів "покарань" для країн, які відмовились допомагати Вашингтону у війні проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у внутрішньому електронному листі Пентагону викладено варіанти покарання для союзників по НАТО, які не підтримали операції США у війні з Іраном.

Серед можливих покарань – призупинення членства Іспанії в альянсі та перегляд позиції США щодо претензій Британії на Фолклендські острови.

Варіанти політики детально викладено в записці, в якій висловлено розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів для війни в Ірані.

За словами неназваного чиновника Пентагону, в електронному листі зазначалося, що доступ до авіабаз – це "абсолютна базова лінія для НАТО". Один із варіантів обмежень також передбачає відсторонення від важливих або престижних посад у НАТО.

"Як сказав президент Трамп, незважаючи на все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами", - заявив прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон, коментуючи зміст електронного листа на запит журналістів.

Трамп образився на НАТО?

Нагадаємо, Трамп неодноразово називав НАТО "застарілим" і погрожував виходом з нього, якщо союзники не збільшать витрати на оборону. Відносини між США та європейськими партнерами різко загострилися після початку американської операції проти Ірану.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація Трампа вже попереджала про можливий вихід зі структур НАТО - зокрема йшлося про умови, за яких США можуть переглянути своє членство в альянсі.

Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти
