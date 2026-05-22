Трамп разочарован НАТО и это будет темой "важнейшего в истории" саммита, - Рубио

13:17 22.05.2026 Пт
2 мин
Рубио намекнул на серьезные разговоры лидеров Альянса
aimg Ирина Глухова
Трамп разочарован НАТО и это будет темой "важнейшего в истории" саммита, - Рубио Фото: президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
В июле на саммите НАТО в Анкаре (Турция) будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа в отношении Альянса.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рубио назвал предстоящий саммит в Анкаре "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам, по его словам, придется реагировать на "разочарование" Трампа "реакцией альянса на наши операции на Ближнем Востоке".

"Этот вопрос придется решить, этот вопрос не будет решен или рассмотрен сегодня. Этот вопрос должны обсудить лидеры", - сказал он.

Также госсекретарь США отметил заявление Трампа о направлении 5 тысяч военных в Польшу.

"Соединенные Штаты продолжают иметь глобальные обязательства, которые они должны выполнять по развертыванию наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не является наказанием, это просто что-то, что продолжается, и это существовало раньше", - добавил Рубио.

Выход США из НАТО

Союзники по НАТО в целом не воспринимают угрозы Трампа буквально - но, по данным Politico, страны уже готовы европейские запасные союзы на случай кризиса в альянсе.

Западные СМИ писали, что в администрации составили список "непослушных" стран НАТО, которым президент якобы не хочет отомстить.

Reuters сообщало, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов "наказаний" для стран, которые отказались поддержать США в войне против Ирана.

На фоне споров с союзниками Трамп принял решение о сокращении военного контингента США в Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

