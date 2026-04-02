"День бабака": як у НАТО насправді ставляться до погроз Трампа вийти з Альянсу

У НАТО не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа щодо виходу країни з Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Неназваний європейський чиновник назвав заяви Трампа "днем бабака", оскільки військово-політичний блок вже чув від нього подібні висловлювання.

Однак джерела зазначають, що повністю ігнорувати погрози Трампа неможливо. Рішення президента США можуть ухвалюватися швидко, тож серед деяких дипломатів все ще панує атмосфера занепокоєння.

За словами одного високопоставленого європейського дипломата, деякі союзники розцінюють останні погрози Трампа як спробу чинити тиск на європейські країни, щоб ті виділили ресурси на розблокування Ормузької протоки.

Водночас інші співрозмовники не вважають, що між цими речами обовʼязково є звʼязок.

Дипломат НАТО зазначив, що така риторика Трампа "є справжнім відображенням його розчарування у зв’язку з тим, що деякі союзники не надали США підтримку у вигляді прав на проліт і базування під час війни з Іраном".

Раніше Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте натякав, що США можуть припинити подальшу підтримку України, якщо союзники не посилять свої зобов'язання щодо відкриття Ормузької протоки.

Коли переговори не принесли успіху, країни-члени Альянсу терміново виступили з заявою про готовність підтримати безпечне судноплавство цим стратегічно важливим морським шляхом.