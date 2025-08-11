Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, - CNBC

Як повідомив виданню чиновник Білого дому, Трамп підписав указ за кілька годин до того, як мала закінчитися "тарифне перемир'я".

Зазначається, що продовження перемир'я було очікуваним результатом останнього раунду переговорів між торговельними перемовниками США та Китаю, який відбувся у Стокгольмі наприкінці минулого місяця.

Якби термін не було продовжено, то мита США щодо Китаю різко зросли б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговельними державами світу досягла свого апогею.