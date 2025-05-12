США і Китай домовилися про 90-денне торговельне перемир'я: що буде з митами

США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні. Ринки відреагували бурхливим зростанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву США і Китаю на сайті Білого дому.

Згідно зі спільною заявою, США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

Як заявив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент, обидві сторони знизять мита на 115%.

Заява була зроблена після марафону торговельних переговорів, що проходили в Женеві (Швейцарія) протягом вихідних за участю офіційних осіб двох найбільших економік світу.

Після зниження мита країни створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником з китайської сторони на цих обговореннях буде Хе Ліфен, віцепрем'єр держради, а представниками з американської сторони будуть Скотт Бессент, міністр фінансів, і Джеймісон Грір, торговий представник США.

Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та США або третій країні за згодою сторін.

Реакція ринків

Ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили після спільної заяви США і Китаю