Трамп загальмував обмеження на експорт технологій до Китаю: FT розкрило справжню мету

Адміністрація Дональда Трампа фактично призупинила нові обмеження на експорт технологій до Китаю. Це для того, щоб не ускладнити торговельні переговори з Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Це викликало занепокоєння серед експертів з нацбезпеки, які вважають, що такий крок підриває позиції США у сфері штучного інтелекту.

США відклали нові обмеження на експорт чипів до Китаю. Рішення ухвалене на тлі спроб адміністрації Трампа налагодити торговельний діалог з Пекіном і забезпечити особисту зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном ще до кінця року.

За словами джерел видання, Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Мінторгівлі США останні місяці отримувало прямі вказівки уникати жорстких рішень щодо Китаю.

Трамп, за інформацією джерел, намагається не ускладнювати переговорний процес і не провокувати Пекін на відповідні дії - зокрема, обмеження експорту рідкісноземельних матеріалів.

Конфлікт навколо чипа H20

Один з епізодів, який викликав найбільше суперечок, позиція щодо чипа H20, розробленого Nvidia для китайського ринку.

У квітні команда Трампа пригрозила заблокувати його експорт, але потім змінила курс після лобіювання з боку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Експерти з нацбезпеки зазначили, що чип H20 перевершує навіть флагманський H100 у функції "виведення" даних, що має критичне значення для військових технологій, включаючи автономну зброю та системи спостереження.

США стримують власні експортні обмеження, щоб уникнути дипломатичного конфлікту, однак це може призвести до посилення технологічної спроможності Китаю в критичних галузях, зокрема штучного інтелекту.

Таке рішення критикує і Стів Беннон, і низка колишніх стратегів Трампа, вважаючи його поступкою на користь прибутків великих корпорацій - на шкоду безпеці США.

Що далі

Очікується, що у понеділок у Стокгольмі відбудеться черговий - третій раунд торговельних переговорів між США і КНР.

У Вашингтоні сподіваються, що пом’якшення експортної політики наблизить заплановану зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном.

Тим часом Мінторгівлі поки не оприлюднило остаточні обмеження щодо H20, хоча BIS продовжує розглядати можливість додавання нових китайських компаній до "чорного списку".

Представники Трампа наполягають: рішення щодо кожної транзакції з H20 розглядатиметься індивідуально з урахуванням національних інтересів США.