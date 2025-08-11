Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, - CNBC

Как сообщил изданию чиновник Белого дома, Трамп подписал указ за несколько часов до того, как должно было закончиться "тарифное перемирие".

Отмечается, что продолжение перемирия было ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между торговыми переговорщиками США и Китая, который состоялся в Стокгольме в конце прошлого месяца.

Если бы срок не был продлен, то пошлины США в отношении Китая резко выросли бы до уровня апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира достигла своего апогея.