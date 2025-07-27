Вторинних санкцій не буде? Китай та США хочуть продовжити "тарифне перемир'я" на 90 днів

США та Китай можуть продовжити так зване "тарифне перемир'я" під час переговорів у Стокгольмі, які почнуться 28 липня. Ймовірний термін продовження складе не менше 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Власні джерела, знайомі з намірами США та Китаю, підтвердили виданню, що обидві країни хотіли б продовжити "тарифне перемир'я". Термін домовленості, укладеної Пекіном та Вашингтоном у травні, спливає 12 серпня.

Переговори у Стокгольмі не принесуть конкретних проривів, оскільки запланований обмін думками навколо спірних питань між США та Китаєм. Проте сторони хочуть домовитися не впроваджувати нових тарифів та не "ескалувати" напруженість навколо "торгівельних воєн".

Китай також планує натиснути на США з вимогою скасувати 20%-ві "фентанілові" тарифи, які впровадив президент Дональд Трамп. Проте немає жодних ознак, що Сполучені Штати погодяться на вимогу Пекіна.

Загальний середній тариф на китайські товари, які експортуються до США, вже зараз складає приблизно 51,1%, пише видання. Китай хоче суттєвого зниження тарифних бар'єрів.

" Китай завжди займав конструктивну позицію та наполягав на вирішенні питань шляхом рівноправного діалогу та консультацій... Китай готовий співпрацювати зі США, щоб використати економічні та торгівельні переговори у Швеції як можливість для постійного зміцнення консенсусу, накопичення взаємної довіри, зменшення помилкових оцінок та зміцнення співпраці", - заявив рупор правлячої Комуністичної партії Китаю, газета "Женьмінь Жибао".