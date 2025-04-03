Мита для всіх. Що зробив Трамп і як його рішення вплине на Україну

США запроваджують нові мита на імпорт, що можуть суттєво вплинути на світові ринки та ціни. Зокрема, для України буде введено окремий тариф у розмірі 10%.

Які наслідки матиме ініціатива Трампа і як це вплине на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Як працюють мита: хто кому і за що платить

Мито – це додатковий податок, який країна накладає на товари, що ввозяться з-за кордону. Якщо США встановлює 10% мита на імпорт, це означає, що будь-який товар, який ввозять до країни, дорожчає на ті ж 10%. Але хто платить? Формально це мито сплачує компанія-імпортер уряду США, але на практиці ця сума закладається у кінцеву вартість товару, яку споживачі оплачують у магазинах.

Для різних країн з 9 квітня запроваджено різні мита:

10% – базове мито для всіх;

25% – для автомобілів іноземного виробництва;

34% – для Китаю;

20% – для ЄС;

32% – для Тайваню;

26% – для Індії;

24% – для Японії;

31% – для Молдови;

25% – для Південної Кореї.

Це означає, що якщо, наприклад, Apple хоче продавати iPhone у США, вона змушена закладати у його вартість додаткове мито, через те, що виробництво цієї компанії зосереджено у Китаї, Індії та В’єтнамі, для яких введені мита. Саме тому виросте кінцева ціна для покупців iPhone як в США, так й інших країнах.

Як це вдарить по цінах в Україні: iPhone, авто та інші товари

У своєму коментарі міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що для українців ситуація складна, але не критична. Якщо переглянути умови не вийде найближчим часом, то нове американське мито може негативно вплинути в першу чергу на малих виробників. Але можливість переглянути митні умови для України все ще актуальна, більше того офіційний Київ готується підняти це питання.

Для українців, що активно купують іноземні товари, техніку, автомобілі та харчові продукти, нові мита можуть мати відчутний вплив на повсякденне життя. Можуть здорожчати товари з США і Європи. Ось кілька основних наслідків:

Зростання цін на техніку та електроніку . Apple, Samsung, LG, DELL виробляються за кордоном і через підвищення мит, вони можуть підвищити ціни на свої продукти, щоб компенсувати додаткові витрати. Наприклад, новий iPhone або ноутбук можуть подорожчати – це безпосередньо вплине на українців, які хочуть придбати ці товари.

Apple, Samsung, LG, DELL виробляються за кордоном і через підвищення мит, вони можуть підвищити ціни на свої продукти, щоб компенсувати додаткові витрати. Наприклад, новий iPhone або ноутбук можуть подорожчати – це безпосередньо вплине на українців, які хочуть придбати ці товари. Автомобілі. Підвищення мита на нові автомобілі, особливо імпортовані з Європи або США, може стати причиною значного здорожчання цінника. Також підвищення цін на нові моделі тягне за собою зростання вартості на ринку вживаних автомобілів.

Підвищення мита на нові автомобілі, особливо імпортовані з Європи або США, може стати причиною значного здорожчання цінника. Також підвищення цін на нові моделі тягне за собою зростання вартості на ринку вживаних автомобілів. Харчові продукти. Підвищення мит на товари з ЄС чи Китаю може призвести до подорожчання імпортних продуктів. Це стосується таких товарів, як сири, вина, ковбаси, спортивне харчування, які активно постачаються в Україну з-за кордону.

Підвищення мит на товари з ЄС чи Китаю може призвести до подорожчання імпортних продуктів. Це стосується таких товарів, як сири, вина, ковбаси, спортивне харчування, які активно постачаються в Україну з-за кордону. Одяг та взуття. Такі відомі бренди як Nike, Adidas.

Такі відомі бренди як Nike, Adidas. Побутова техніка. Бренди, що виробляють побутову техніку за кордоном, наприклад, холодильники або пральні машини, можуть збільшити ціни, щоб покрити витрати на мито, що призведе до здорожчання техніки на українському ринку.

Попри те, що більшість змін відбуваються на рівні міжнародної торгівлі, українці можуть відчути їх через підвищення цін на популярні імпортні товари, що зробить повсякденне життя дорожчим.