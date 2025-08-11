ua en ru
Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, - CNBC

Понеділок 11 серпня 2025 23:00
Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, - CNBC Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким відтермінував підвищення тарифів на товари з Китаю ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомив виданню чиновник Білого дому, Трамп підписав указ за кілька годин до того, як мала закінчитися "тарифне перемир'я".

Зазначається, що продовження перемир'я було очікуваним результатом останнього раунду переговорів між торговельними перемовниками США та Китаю, який відбувся у Стокгольмі наприкінці минулого місяця.

Якби термін не було продовжено, то мита США щодо Китаю різко зросли б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговельними державами світу досягла свого апогею.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп наклав мита на товари майже з усіх країн світу.

Через тиждень Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. Президент США заявив, що за 90 днів країни повинні укласти з США торгові угоди.

Пізніше США та Китай повідомили, що домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я.

Окрім того, 28 липня стало відомо, що адміністрація Трампа фактично призупинила нові обмеження на експорт технологій до Китаю для того, щоб не ускладнювати торговельні переговори з Пекіном.

Також ЗМІ повідомляли, що США та Китай можуть продовжити так зване "тарифне перемир'я" під час переговорів у Стокгольмі, які розпочалися 28 липня. Ймовірний термін продовження складе не менше 90 днів.

