Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, - CNBC
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отсрочил повышение тарифов на товары из Китая еще на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Как сообщил изданию чиновник Белого дома, Трамп подписал указ за несколько часов до того, как должно было закончиться "тарифное перемирие".
Отмечается, что продолжение перемирия было ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между торговыми переговорщиками США и Китая, который состоялся в Стокгольме в конце прошлого месяца.
Если бы срок не был продлен, то пошлины США в отношении Китая резко выросли бы до уровня апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира достигла своего апогея.
Тарифы Трампа
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп наложил пошлины на товары почти из всех стран мира.
Через неделю Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.
Позже США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.
Кроме того, 28 июля стало известно, что администрация Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай для того, чтобы не усложнять торговые переговоры с Пекином.
Также СМИ сообщали, что США и Китай могут продлить так называемое "тарифное перемирие" во время переговоров в Стокгольме, которые начались 28 июля. Вероятный срок продления составит не менее 90 дней.