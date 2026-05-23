Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на рік

Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на рік

04:13 23.05.2026 Сб
2 хв
Білий дім бачить у діях Мінська "надзвичайну загрозу"
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на один рік. Документ опубліковано у Федеральному реєстрі 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Федерального реєстру США.

Що відомо

Режим надзвичайного стану щодо Білорусі вперше запровадив президент Буш у 2006 році після сфальсифікованих виборів у березні того ж року.

У 2021 році президент Байден розширив його дію - через масові репресії після президентських виборів 9 серпня 2020 року, ліквідацію опозиції та громадянського суспільства, а також інцидент із примусовою посадкою цивільного літака.

"Дії та політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у документі.

США продовжили дію надзвичайного стану до червня 2027 року.

Продовження надзвичайного стану відбувається на тлі суперечливої динаміки у відносинах США і Білорусі. Раніше Вашингтон скасував санкції проти Міністерства фінансів Білорусі,

Банку розвитку та "Білоруськалію". 19 березня Лукашенко звільнив групу політв'язнів після зустрічі з делегацією США - в обмін на послаблення санкцій. Це вже стала схема: 13 грудня 2025 року Лукашенко оголосив амністію для 123 політв'язнів, серед яких були Віктор Бабарико та Марія Колесникова, а вже 15 грудня США скасували частину санкцій проти білоруських компаній.

