Не лише Україну. США просять ще дві країни пом'якшити санкції проти білоруських добрив

17:27 22.05.2026 Пт
Вашингтон хоче відновити транзит білоруського калію
Юлія Голованова
США звернулися до України, Польщи та Литви із проханням розглянути можливість послаблення санкцій щодо білоруських калійних добрив. Йдеться про відновлення транзиту продукції через територію цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

За інформацією видання, у зверненні Держдепартаменту США йдеться про зацікавленість американських компаній у закупівлі та транспортуванні білоруських калійних добрив після часткового пом’якшення санкцій проти "Білоруськалію".

Але при цьому Вашингтон пропонує організувати логістику в обхід Росія — через Литва, Польща або Україна. У нашому Міністерстві закордонних справ вже підтвердили отримання відповідного листа від американської сторони.

У Литві та Польщі офіційних заяв наразі не робили. Водночас глава литовського МЗС Кястутіс Будріс раніше заявляв, що Вашингтон порушував питання відновлення транзиту білоруських товарів.

Чому санкції запровадили проти "Білоруськалію"

Санкції проти білоруського виробника калійних добрив ввели у 2021 році після примусової посадки літака Ryanair у Мінську. Тоді влада режиму Олександра Лукашенка затримала опозиційного блогера Романа Протасевича.

Але попри часткове послаблення санкцій з боку США, Європейський Союз нещодавно продовжив економічні обмеження проти Білорусі ще на рік.

Чому тема добрив знову стала важливою

Інтерес до білоруських добрив знову зріс через проблеми на світовому ринку після загострення ситуації на Близькому Сході та обмежень судноплавства в Ормузькій протоці. Сама ж Білорусь забезпечує близько 15% світового виробництва калійних добрив, які є критично важливими для вирощування зернових культур.

До санкцій білоруський калій переважно експортували через балтійські порти, однак після введення обмежень поставки переорієнтували через російську інфраструктуру.

Нагадаємо, що раніше США вже скасували санкції проти міністерства фінансів Білорусі, Банку розвитку Білорусі та компанії "Білоруськалій", а також деяких пов'язаних із ними організацій.

