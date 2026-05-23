Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год

Что известно

Режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси впервые ввел президент Буш в 2006 году после сфальсифицированных выборов в марте того же года.

В 2021 году президент Байден расширил его действие - из-за массовых репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года, ликвидации оппозиции и гражданского общества, а также инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

США продлили действие чрезвычайного положения до июня 2027 года.