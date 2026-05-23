Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год

04:13 23.05.2026 Сб
2 мин
Белый дом видит в действиях Минска "чрезвычайную угрозу"
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на один год. Документ опубликован в Федеральном реестре 22 мая.

Что известно

Режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси впервые ввел президент Буш в 2006 году после сфальсифицированных выборов в марте того же года.

В 2021 году президент Байден расширил его действие - из-за массовых репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года, ликвидации оппозиции и гражданского общества, а также инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

США продлили действие чрезвычайного положения до июня 2027 года.

Продление чрезвычайного положения происходит на фоне противоречивой динамики в отношениях США и Беларуси. Ранее Вашингтон отменил санкции против Министерства финансов Беларуси,

Банка развития и "Беларуськалия". 19 марта Лукашенко освободил группу политзаключенных после встречи с делегацией США - в обмен на ослабление санкций. Это уже стала схема: 13 декабря 2025 года Лукашенко объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых были Виктор Бабарико и Мария Колесникова, а уже 15 декабря США отменили часть санкций против белорусских компаний.

