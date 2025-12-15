США пом’якшили санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів

Як передає РБК-Україна , про це повідомляє видання Reuters.

Йдеться про державну компанію Belaruskali, експортера Belarusian Potash Company (BPC) та її дочірню структуру Agrorozkvit, повідомили 15 грудня у Міністерстві фінансів США.

Американський Мінфін видав загальну ліцензію, яка дозволяє обмежені фінансові операції з цими підприємствами. Дане рішення стало відповіддю на звільнення Білоруссю 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бяляцький та одна з лідерок опозиції Марія Калесникова.

Звільнення політв'язнів відбулося в межах домовленостей, укладених за посередництва спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коала.

При цьому у Вашингтоні наголосили, що пом’якшення санкцій має умовний характер. Воно залежить від "стійких позитивних змін у поведінці" білоруської влади та виконання обіцянки Олександра Лукашенка припинити політично мотивовані арешти. У разі порушень санкції можуть бути негайно відновлені.

Нагадаємо, що широкі санкції проти Білорусі США та ЄС запровадили після жорстокого придушення протестів у 2020 році та посилили після того, як режим Лукашенка дозволив використовувати територію країни для російського вторгнення в Україну у 2022-му.

Чому експорт калію важливий для Білорусі

Калій є ключовим компонентом мінеральних добрив, а Білорусь - одним з провідних світових виробників. Попит на цей товар стабільний, оскільки калій необхідний для сільського господарства, особливо для виробництва зернових і овочів.

Продаж калію приносить в бюджет Білорусі значні надходження валюти, що підтримує баланс зовнішньої торгівлі та бюджет.

Разом з тим варто нагадати, що експорт білоруського калію й надалі перебуває під санкціями ЄС. Більше того, з лютого 2022 року країна втратила можливість постачати продукцію через литовський порт Клайпеда, що змусило Мінськ переорієнтувати логістику через Росію та наростити продажі до Китаю.

Нагадаємо, санкції проти калійної галузі були введені адміністрацією Джо Байдена у 2021 році на тлі придушення протестів у Білорусі. Їх скасування відкриває для Мінська певні економічні можливості на американському ринку.