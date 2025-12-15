ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США пом’якшили санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів

Понеділок 15 грудня 2025 20:10
UA EN RU
США пом’якшили санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США частково послабили санкції проти білоруських калієвих компаній після звільнення 123 політичних в’язнів.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє видання Reuters.

Йдеться про державну компанію Belaruskali, експортера Belarusian Potash Company (BPC) та її дочірню структуру Agrorozkvit, повідомили 15 грудня у Міністерстві фінансів США.

Американський Мінфін видав загальну ліцензію, яка дозволяє обмежені фінансові операції з цими підприємствами. Дане рішення стало відповіддю на звільнення Білоруссю 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бяляцький та одна з лідерок опозиції Марія Калесникова.

Звільнення політв'язнів відбулося в межах домовленостей, укладених за посередництва спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коала.

При цьому у Вашингтоні наголосили, що пом’якшення санкцій має умовний характер. Воно залежить від "стійких позитивних змін у поведінці" білоруської влади та виконання обіцянки Олександра Лукашенка припинити політично мотивовані арешти. У разі порушень санкції можуть бути негайно відновлені.

Нагадаємо, що широкі санкції проти Білорусі США та ЄС запровадили після жорстокого придушення протестів у 2020 році та посилили після того, як режим Лукашенка дозволив використовувати територію країни для російського вторгнення в Україну у 2022-му.

Чому експорт калію важливий для Білорусі

Калій є ключовим компонентом мінеральних добрив, а Білорусь - одним з провідних світових виробників. Попит на цей товар стабільний, оскільки калій необхідний для сільського господарства, особливо для виробництва зернових і овочів.

Продаж калію приносить в бюджет Білорусі значні надходження валюти, що підтримує баланс зовнішньої торгівлі та бюджет.

Разом з тим варто нагадати, що експорт білоруського калію й надалі перебуває під санкціями ЄС. Більше того, з лютого 2022 року країна втратила можливість постачати продукцію через литовський порт Клайпеда, що змусило Мінськ переорієнтувати логістику через Росію та наростити продажі до Китаю.

Нагадаємо, санкції проти калійної галузі були введені адміністрацією Джо Байдена у 2021 році на тлі придушення протестів у Білорусі. Їх скасування відкриває для Мінська певні економічні можливості на американському ринку.

Звільнення політв'язнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа налагоджує контакт з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Більше того, в Білому домі навіть радяться з Лукашенком щодо війни в Україні.

В свою чергу, за підсумками переговорів з США, білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова.

Загалом 114 осіб було передано Україні, щоб далі вони переїхали до Польщі, або до інших країн Європи - за бажанням. Серед тих, кого передав режим Лукашенка, було і п'ятеро громадян України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Сполучені Штати Америки Білорусь Санкції проти Росії
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі