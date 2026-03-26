США зняли санкції з мінфіну Білорусі та кількох білоруських банків
США 26 березня скасували санкції проти міністерства фінансів Білорусі, Банку розвитку Білорусі та компанії "Білоруськалій", а також деяких пов'язаних із ними організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Міністерства фінансів США.
Як сказано у документі, Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкції, видає генеральну ліцензію №14 "На здійснення операцій за участю Білоруського банку розвитку та реконструкції "Белінвестбанк" та деяких додаткових організацій".
"OFAC також визначило, після консультацій з Державним департаментом США, що обставини більше не виправдовують заборони, накладені на Міністерство фінансів Республіки Білорусь та Банк розвитку Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні.
Також OFAC оновив свій "Список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб". Серед іншого, у списку згадується підприємство "Білоруськалій" та кілька менших білоруських банків.
Як відомо, 19 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив групу політичних в’язнів після зустрічі з делегацією США у Мінську, на тлі домовленостей про послаблення санкцій.
Це вже не перший раз, коли Мінськ реалізує таку схему. 13 грудня 2025 року за підсумками переговорів Лукашенко оголосив амністію для 123 політв’язнів, серед яких були Віктор Бабарико та Марія Колесникова.
А вже 15 грудня того ж року Міністерство фінансів США повідомило про скасування частини санкцій проти Білорусі, зокрема щодо компаній Belaruskali, Belarusian Potash Company та її дочірньої структури Agrorozkvit.