Лукашенко обміняв політв'язнів на скасування санкцій США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив групу політичних в’язнів після зустрічі з делегацією США у Мінську, на тлі домовленостей про послаблення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання " Наша Ніва ".

Переговори відбулися за участі спеціального посланця США Джона Коула.

Після зустрічі було оголошено про звільнення низки опозиціонерів. Серед них - журналістка Катерина Андрєєва, блогер Едуард Пальчис та правозахисниця Настасія Лойка.

Також на волю вийшли Микола Залатаров, Сергій Мавшук, Кирило Казей, Микола Кулешов, Денис Жализько, Павло Шпетний, Кім Самусенко, Олександр Казланка та Дмитро Кубаров.

Більшість із них були засуджені за участь у протестах або політичну діяльність після подій 2020 року.

США знімають санкції

За даними "Пул Первого", американський посланець Коул повідомив, що США натомість скасують санкції щодо "Белінвестбанку", Банку розвитку та Міністерства фінансів Білорусі.

"Ми навчилися робити це швидше. Перед візитом до Мінська ми провели переговори з Міністерством фінансів, іншими американськими структурами, які задіяні у застосуванні санкцій. Я вас запевняю, що цього разу все відбудеться значно швидше", - пообіцяв він.