Трамп прибыл в Китай впервые за девять лет: почему этот визит так важен

В Пекине стартует один из самых ожидаемых саммитов года - президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят Иран, торговлю и Тайвань.

Самолет Air Force One приземлился в международном аэропорту Пекина 13 мая около 20:00 по местному времени.

Трампа встречали вице-президент Китая Хань Чжэн, почетный караул и сотни детей с флагами. Основная часть переговоров стартует на следующий день во время встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом зале народа.

Кто вместе с Трампом прибыл в Китай?

Вместе с Трампом в Китай прилетела большая бизнес-делегация. В нее вошли руководители Tesla, Apple, Boeing и Nvidia, в том числе Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуанг, который присоединился к делегации в последний момент, что привлекло особое внимание к теме искусственного интеллекта и технологий во время саммита.

Также в составе делегации - госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Гегсет. Для американского оборонного ведомства это первый столь высокий контакт с Китаем с 2018 года.

О чем будут говорить в Пекине?

Ожидается, что стороны обсудят сразу несколько ключевых тем - от торговых барьеров и поставок редкоземельных металлов до войны с Ираном и ситуации вокруг Тайваня.

Ожидается, что одной из ключевых тем станет роль Китая в поддержке Ирана. Пекин остается крупнейшим покупателем иранской нефти, а США в последние недели уже ввели санкции против ряда китайских компаний из-за сотрудничества с Тегераном.

По словам американских чиновников, среди тем для обсуждения, как ожидается, будут доходы, которые Китай предоставляет Ирану, а также потенциальный экспорт оружия.

В то же время Трамп будет пытаться продвинуть экономические договоренности с Китаем. Речь идет о доступе американских компаний к китайскому рынку, отмене части торговых барьеров и продолжении так называемого торгового перемирия, достигнутого в прошлом году.

Перед визитом американский лидер заявил, что хочет убедить Китай "открыться" для американского бизнеса.

"Я попрошу президента Си, лидера чрезвычайной выдающийся, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свои чудеса и помочь поднять Китайскую Народную Республику на еще более высокий уровень", - написал президент США в соцсетях.

Еще одной темой переговоров может стать дело гонконгского медиамагната Джимми Лая, которого в Китае приговорили к 20 годам заключения по обвинению в заговоре и подстрекательстве к мятежу. Трамп уже заявил, что планирует поднять этот вопрос во время встречи с Си.