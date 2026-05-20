Трамп пожартував про плани стати прем'єром Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп заявив про вкрай високий рівень підтримки в Ізраїлі та припустив, що в майбутньому міг би взяти участь у виборах прем'єр-міністра країни. Його заява мала характер, який може сприйматися як жарт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report.
Заява Трампа про "99% підтримки" в Ізраїлі
Дональд Трамп заявив, що його рейтинг в Ізраїлі нібито сягає 99%. За його словами, за такого рівня підтримки він теоретично міг би розглянути участь у виборах прем'єр-міністра країни.
"Я зараз на рівні 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єр-міністра, тож, можливо, після цього я поїду в Ізраїль і братиму участь у виборах", - пожартував Трамп.
Схожі заяви він робив і раніше
Це не перше подібне висловлювання американського президента про можливу політичну підтримку за кордоном. Раніше Трамп уже заявляв про нібито високу популярність в інших країнах і навіть допускав участь у політичних процесах за межами США.
Зокрема, він стверджував, що має "вищий рейтинг, ніж будь-хто коли-небудь мав" у Венесуелі, а також говорив про гіпотетичну можливість участі у виборах президента цієї країни.
Подібні заяви раніше сприймалися експертами та медіа як політичні гіперболи або іронічні висловлювання.
Зазначимо, що в усьому світі тисячі громадян США змушені місяцями очікувати можливості відмовитися від американського громадянства, пояснюючи це відсутністю альтернатив. Якщо у 2000-х роках таких випадків фіксували сотні на рік, то після 2014 року їхня кількість зросла до тисяч, а в поточному році прогнозується новий рекорд.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував тему можливого наступника, зазначивши, що ця людина "буде дуже важливою".