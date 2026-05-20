Трамп пожартував про плани стати прем'єром Ізраїлю

18:10 20.05.2026 Ср
2 хв
Трамп вважає себе "президентом світу" не просто так
Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Президент США Дональд Трамп заявив про вкрай високий рівень підтримки в Ізраїлі та припустив, що в майбутньому міг би взяти участь у виборах прем'єр-міністра країни. Його заява мала характер, який може сприйматися як жарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report.

Заява Трампа про "99% підтримки" в Ізраїлі

Дональд Трамп заявив, що його рейтинг в Ізраїлі нібито сягає 99%. За його словами, за такого рівня підтримки він теоретично міг би розглянути участь у виборах прем'єр-міністра країни.

"Я зараз на рівні 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єр-міністра, тож, можливо, після цього я поїду в Ізраїль і братиму участь у виборах", - пожартував Трамп.

Схожі заяви він робив і раніше

Це не перше подібне висловлювання американського президента про можливу політичну підтримку за кордоном. Раніше Трамп уже заявляв про нібито високу популярність в інших країнах і навіть допускав участь у політичних процесах за межами США.

Зокрема, він стверджував, що має "вищий рейтинг, ніж будь-хто коли-небудь мав" у Венесуелі, а також говорив про гіпотетичну можливість участі у виборах президента цієї країни.

Подібні заяви раніше сприймалися експертами та медіа як політичні гіперболи або іронічні висловлювання.

Зазначимо, що в усьому світі тисячі громадян США змушені місяцями очікувати можливості відмовитися від американського громадянства, пояснюючи це відсутністю альтернатив. Якщо у 2000-х роках таких випадків фіксували сотні на рік, то після 2014 року їхня кількість зросла до тисяч, а в поточному році прогнозується новий рекорд.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував тему можливого наступника, зазначивши, що ця людина "буде дуже важливою".

Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп
