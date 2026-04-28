Американці по всьому світу масово відмовляються від громадянства США, - ЗМІ

12:10 28.04.2026 Вт
2 хв
Бути американцем дорого, але це далеко не перша причина
aimg Олена Чупровська
Американці по всьому світу масово відмовляються від громадянства США, - ЗМІ Фото: американці за кордоном масово здають паспорти (Getty Images)

Тисячі американців по всьому світу стоять у багатомісячних чергах, щоб відмовитися від громадянства США. Вони кажуть, що просто не мають іншого вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Трамп готує великі чистки в адміністрації: хто під загрозою звільнення

Черги на рік вперед

У 2000-х роках від американського громадянства щороку відмовлялися сотні людей. Після 2014 року - вже тисячі. Цього року очікується новий рекорд.

До прикладу, черга на відмову від громадянства в лондонському консульстві сягає вже понад 14 місяців.

Причина - зниження держмита з 2 350 до 450 доларів після судового позову. Утім, реальна вартість процедури з адвокатом - від 7 000 до 10 000 доларів.

"Я не хочу бути громадянином диктатури"

Люди називають різні причини. Дехто - розчарування в політиці США, дехто - практичні проблеми.

"Я не хочу бути громадянином диктатури. Ми дізнаємося, чи готовий цей уряд відмовитися від влади демократичним шляхом у листопаді цього року. У мене є великі сумніви щодо того, чи збираються вони відмовитися від влади", - каже 36-річний Йозеф з Норвегії.

55-річний Пол з Гельсінкі вирішив діяти після фото з церемонії введення судді Верховного суду Емі Коні Барретт.

"Через п'ять хвилин я гуглив «знайти адвоката з питань відмови», а ще через п'ять хвилин я надіслав їм електронного листа", - розповідає Пол.

Податки і банки - ще одна причина

США - єдина країна у світі (крім Еритреї), яка оподатковує своїх громадян незалежно від місця проживання. Через це іноземні банки зобов'язані передавати дані американських клієнтів до США.

"Мені запропонували роботу у Швейцарії з дуже гарною оплатою, але я не могла її прийняти, бо жоден швейцарський банк не відкрив мені рахунок", - каже 66-річна Елла, яка живе в Німеччині.

Рейтинги Трампа стрімко падають

Нагадаємо, рейтинг підтримки чинного президента США Дональда Трампа продовжує падати. За даними соціологів, невдоволення американців зростає через невиконані обіцянки щодо економіки та зовнішньої політики.

Частина виборців, які підтримали його на виборах, тепер відкрито розчаровані.

Тим часом рейтинг довіри до Трампа вже пробив черговий антирекорд - за деякими опитуваннями, він впав до найнижчого рівня за весь час його другого президентства.

Як повідомляло РБК-Україна, республіканці вже обговорюють потенційних кандидатів на наступні вибори. Серед імен, які лунають у партії, - держсекретар Марко Рубіо.

Більше по темі:
Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні
Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО