Американці по всьому світу масово відмовляються від громадянства США, - ЗМІ

Тисячі американців по всьому світу стоять у багатомісячних чергах, щоб відмовитися від громадянства США. Вони кажуть, що просто не мають іншого вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Черги на рік вперед

У 2000-х роках від американського громадянства щороку відмовлялися сотні людей. Після 2014 року - вже тисячі. Цього року очікується новий рекорд.

До прикладу, черга на відмову від громадянства в лондонському консульстві сягає вже понад 14 місяців.

Причина - зниження держмита з 2 350 до 450 доларів після судового позову. Утім, реальна вартість процедури з адвокатом - від 7 000 до 10 000 доларів.

"Я не хочу бути громадянином диктатури"

Люди називають різні причини. Дехто - розчарування в політиці США, дехто - практичні проблеми.

"Я не хочу бути громадянином диктатури. Ми дізнаємося, чи готовий цей уряд відмовитися від влади демократичним шляхом у листопаді цього року. У мене є великі сумніви щодо того, чи збираються вони відмовитися від влади", - каже 36-річний Йозеф з Норвегії.

55-річний Пол з Гельсінкі вирішив діяти після фото з церемонії введення судді Верховного суду Емі Коні Барретт.

"Через п'ять хвилин я гуглив «знайти адвоката з питань відмови», а ще через п'ять хвилин я надіслав їм електронного листа", - розповідає Пол.

Податки і банки - ще одна причина

США - єдина країна у світі (крім Еритреї), яка оподатковує своїх громадян незалежно від місця проживання. Через це іноземні банки зобов'язані передавати дані американських клієнтів до США.

"Мені запропонували роботу у Швейцарії з дуже гарною оплатою, але я не могла її прийняти, бо жоден швейцарський банк не відкрив мені рахунок", - каже 66-річна Елла, яка живе в Німеччині.

Рейтинги Трампа стрімко падають

Нагадаємо, рейтинг підтримки чинного президента США Дональда Трампа продовжує падати. За даними соціологів, невдоволення американців зростає через невиконані обіцянки щодо економіки та зовнішньої політики.

Частина виборців, які підтримали його на виборах, тепер відкрито розчаровані.